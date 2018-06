A passagem do tufão Haiyan pelas Filipinas obrigou 125 mil pessoas a deixarem suas casas nesta sexta-feira, 8. Houve falta de energia elétrica e a comunicação entre a região central do país e as ilhas foi interrompida. Ao menos quatro pessoas morreram.

Esse pode ter sido o mais poderoso tufão do mundo neste ano e possivelmente o mais forte a atingir a terra na história.

Veja imagens e vídeo da passagem do tufão:

