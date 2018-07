TV de Dubai exibe vídeo com imagens do que seria o funeral de Kadafi

Por Gabriel Toueg

Embora o ex-ditador líbio Muamar Kadafi tenha sido enterrado em um local secreto no deserto do Saara, o maior do mundo, o canal de televisão Al-Aan (“Agora”, em tradução livre), de Dubai, diz ter recebido um vídeo que mostraria a cerimônia do funeral.

ADVERTÊNCIA: O vídeo abaixo contém imagens fortes

No vídeo, narrado em árabe, aparecem imagens escuras e amadoras do que seriam os últimos momentos antes do enterro de Kadafi e do filho do ex-ditador, Mutassim – também capturado e morto em Sirte, com o pai. Várias pessoas aparecem na cerimônia, mas não é possível identificar Kadafi ou o filho, embora seja possível ver imagens de corpos envoltos em mortalhas e dentro de caixões.

Segundo o jornal britânico Telegraph, o ex-ministro da Defesa da Líbia, Abu-Bakr Yunis, também foi enterrado com Kadafi e o filho. A cerimônia, segundo a imprensa internacional, teve a participação de dois parentes do ex-governante líbio. Após o funeral, os caixões teriam sido entregues a funcionários do Conselho Nacional de Transição (CNT), que teria feito o enterro em um local secreto.

O Al-Aan é focado, de acordo com a versão do site do canal em inglês, “em questões que são importantes para as mulheres árabes”. O Al-Aan tem conta no Twitter – em árabe.