TV egípcia diz que ‘Os Simpsons’ previram a guerra civil na Síria

Uma emissora de TV egípcia disse que “Os Simpsons” previram a atual guerra civil na Síria. A afirmação do canal al-Tahrir é feita partir de um episódio do desenho americano exibido em 2001, antes dos atentados de 11 de setembro ao World Trade Center.

No episódio, Bart Simpson e os amigos Milhouse, Nelson e Ralph formam a banda Party Posse e no clipe da música “Drop Da Bomb”, feito para atrair garotos para o Exército, eles jogam mísseis em um grupo de homens armados, retratados como árabes. (Assista ao clipe, em inglês, abaixo)

Segundo a Foreign Policy, uma apresentadora da al-Tahrir citou elementos que aparecem no clipe e disse que o desenho sugere que o que está ocorrendo na Síria hoje foi premeditado. No vídeo, o alvo dos mísseis é um grupo de homens barbudos que estão parados ao lado de um jipe com uma bandeira parecida com a bandeira árabe, com as cores verde, vermelha e preta.

A bandeira é igual à adotada pelos rebeldes sírios que lutam para derrubar o regime de Bashar Assad, razão pela qual, segundo a apresentadora, as pessoas comentam no Facebook que a guerra síria é “uma conspiração”.

Assista ao vídeo do canal egípcio sobre o clipe: