TV russa estreia reality show com Putin

MOSCOU – Vladimir Putin pode adicionar um novo talento ao seu currículo: estrela de um reality show. Um novo programa lançado na noite de domingo na TV estatal russa exibe as atividades semanais do líder russo. O programa de uma hora, chamado Moscow. Kremlin. Putin, surge no momento em que Putin sofre uma das piores quedas em sua popularidade em anos.

Enquanto Putin aparece quase que diariamente na televisão estatal, um programa desse tipo é um território inexplorado para o líder.

Putin aparece no programa falando com talentosos adolescentes sobre o funcionamento interno da diplomacia, assim como participando do funeral do amado cantor Iosif Kobzon, o “Frank Sinatra” russo que morreu na semana passada aos 80 anos.

Telespectadores também são presenteados com imagens das férias de Putin no mês passado na Sibéria. O líder de 65 anos é visto nas montanhas com sua equipe de hiking, colhendo frutos silvestres e colocando nos bolsos de sua jaqueta e apreciando a vida selvagem enquanto sussurra: “Eles não têm medo de nós”.

O programa, exibido no canal Rossiya 1, surge dias antes de um aguardado protesto pelo país que deve reunir dezenas de milhares de russos revoltosos com a impopular reforma da previdência do Kremlin.

Putin cedeu a uma rara pressão pública na semana passada quando ele decidiu rever parcialmente sua mudança nas pensões em um atípico discurso televisionado à nação.

A concessão expôs potenciais divisões nas bases da popularidade de Putin, em uma época em que as sanções do Ocidente, impostas em razão de denúncias de interferência em eleições e na crise da Ucrânia, têm atingido em cheio a economia russa.

A aprovação de Putin caiu de 79%, em maio, para 67%, em julho, de acordo com o independente Levada Center. Quase 90% dos russos se opõem à reforma da previdência, segundo pesquisas, e políticos de oposição aproveitaram o plano para galvanizar seus militantes.

Na segunda-feira, o porta-voz de Putin, Dimitri Peskov, enfatizou que o novo programa é uma criação exclusiva do canal, que é controlado pelo Kremlin, e representa uma visão “balanceada” sobre o presidente.

Peskov também procurou acalmar os temores dos telespectadores sobre a segurança de Putin na natureza selvagem. “Você acha que o urso é um idiota? Se ele vir Putin, é claro que ele vai se comportar.”

Essa não é a primeira vez que o governo russo faz um programa de TV. Há dois anos, o homem-forte da Chechênia, Ramzan Kadyrov, lançou o The Team, uma imitação do reality de Donald Trump O Aprendiz. / W. POST