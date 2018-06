Twitter suspende conta de Trump acidentalmente por 11 minutos

WASHINGTON – A conta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Twitter desapareceu momentaneamente nesta quinta-feira, 2, informou a rede social, que atribuiu o incidente a um “erro humano” cometido por um funcionário.

Os internautas que tentaram acessar a página @realDonaldTrump por volta das 21 horas (horário de Brasília) receberam uma mensagem de erro: “Desculpe, mas esta página não existe”.

“Mais cedo, nesta quinta-feira, a conta @realDonaldTrump foi inadvertidamente desativada em razão de um erro humano de um funcionário do Twitter”, escreveu a empresa na própria rede social.

“A conta ficou desativada por 11 minutos, mas já foi restabelecida”, completou o Twitter, informando que abriu uma investigação interna sobre o caso e tomará “as medidas necessárias para prevenir que isto ocorra novamente”.

O próprio Trump ainda não reagiu ao desaparecimento de sua conta. A última mensagem publicada pelo republicano na rede social, há poucos minutos, era um anúncio de que ele será entrevistado pela Fox News, nesta noite.

I will be interviewed by @IngrahamAngle on @FoxNews at 10:00. Enjoy!