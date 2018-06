Ucrânia divulga conversas de rebeldes sobre queda de avião

As autoridades ucranianas divulgaram partes de conversas entre separatistas pró-Rússia, que, segundo Kiev, comprovam a responsabilidade dos rebeldes na queda do voo MH17.

Assista ao vídeo e leia abaixo a transcrição das conversas em português:

Leia a transcrição dos diálogos:

Na primeira parte é possível ouvir os separatistas discutindo as circunstâncias do acidente. Na chamada, um rebelde identificado como Igor Bezler, fala com um oficial de inteligência russo chamado Vasili Geranin:

Bezler: Nós acabamos de derrubar um avião.

Geranin: Os pilotos, onde estão os pilotos?

Bezler: Ele caiu perto de Yenakievo. Eles estão indo procurar e fotografar o avião. Tem muita fumaça

Geranin: Há quantos minutos foi isso?

Bezler: Meia hora atrás.

Num segundo telefonema, milicianos dizem que rebeldes cossacos da vila de Chernukino derrubaram o avião. Um é identificado como Grego e o outro como Major:

Grego: Oi major

Major: O pessoal de Chernukino derrubou o avião.

Grego: Quem?

Major: Sabe, o pessoal do checkpoint de Chernukino, os cossacos com base lá?

Grego: Sim.

Major: O avião se desmanchou no ar, na área da mina de Petropavlovskaya. Achamos os primeiros 200 (código para mortos).

Grego: Tinha 200?

Major: Sim, civis.

Grego: O que você tem aí?

Major: Em resumo, um avião civil.

Grego: Entendi, tinha muita gente?

Major: Meu deus… os destroços estão espalhados.

Grego: Que tipo de avião é?

Major: Não sei, não há muitos destroços no local. Encontrei apenas os primeiros corpos. Há restos de corpos e cadeiras.

Grego: Entendi… Algum tipo de armas?

Major: Nada, apenas material civil, toalhas, remédios, papel higiênico.

Grego: Documentos?

Major: sim, de um estudante indonésio…de uma universidade em Thompson.

No terceiro telefonema, os rebeldes começam a conversar sobre o erro ao derrubar o avião:

Militante não identificado: A respeito do avião que caiu perto de Gabrovo, é um avião civil. Há muitos corpos de mulheres e crianças. Os cossacos estão lá examinando. Estão dizendo na TV que é um avião ucraniano, mas parece que tem um logo da Malaysia Airlines.

Nikolai Kositsin: O que fazia sobre território ucraniano?

Militante: Carregava espiões, não é isso?

Nikolai Jositsin: Sim.

Militante: Não deveria estar voando. Há uma guerra aqui.