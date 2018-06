Veja as imagens da queda helicóptero militar egípcio atacado por insurgentes islâmicos

Insurgentes islâmicos na Península do Sinai, no Egito, derrubaram um helicóptero militar no fim de semana, matando os cinco soldados que estavam a bordo, em um sinal de que o poder de fogo dos jihadistas na região alcançou um novo patamar.

A aeronave foi abatida com um míssil terra-ar portátil capaz de seguir um alvo pelo calor por centenas de metros. A suspeita é que a arma tenha saído dos arsenais do ex-ditador líbio Muamar Kadafi.

Um grupo aliado à Al-Qaeda reivindicou a autoria do ataque.

