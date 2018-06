Veja como funciona o sistema de abertura de emergência da cabine do A320

Um vídeo, possivelmente de um treinamento da Airbus – fabricante do A320, o modelo de avião da companhia alemã Germanwings acidentado na terça-feira nos Alpes do sul da França – está circulando nas redes sociais e mostra o funcionamento do sistema de abertura de emergência da cabine do avião.

As aeronaves da Airbus possuem um código de emergência – de conhecimento da tripulação – que, ao ser digitado em um painel localizado do lado externo da cabine, dispara um alarme alertando os pilotos de que alguém está tentado acessar o centro de comando do avião.

Se em 30 segundos nenhum dos pilotos mover a alavanca de controle da porta para a posição de travamento (lock), o mecanismo abrirá a cabine do Airbus de forma automática. Quando o botão está na posição de travamento, porém, nem mesmo o código de emergência é capaz de abrir a porta da cabine – que é blindada.

Veja o vídeo de instrução da Airbus (em inglês):