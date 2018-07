[galeria id=1356]

Os estudantes chilenos retomaram nesta quinta-feira, 6, os protestos por uma reforma no sistema de ensino do país, depois de romperem o diálogo com o governo. Novamente as manifestações tornaram-se violentas e houve enfrentamentos com as forças de segurança. A mobilização – que tem apoio de 89% da população, segundo pesquisa – começou em abril e tem se mostrado um desafio para a gestão de Sebatián Piñera.