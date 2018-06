Imagens da situação em Anbar, no Iraque

Na quinta-feira 9, um homem-bomba matou 23 recrutas iraquianos e feriu mais de 30 em Bagdá, em um ataque contra homens que responderam ao apelo do governo por voluntários para ajudar na luta contra militantes da Al-Qaeda na província de Anbar.

Combatentes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isil), grupo afiliado à Al-Qaeda também ativo na Síria, tomou na semana passada o controle de delegacias em Falluja e outras cidades em Anbar, no oeste do país. O governo pediu na semana passada que voluntários se juntassem aos esforços militares contra a Al-Qaeda.

Veja imagens dos conflitos:

[galeria id=8969]