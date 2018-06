Veja imagens das manifestações contra o governo na Ucrânia

Manifestantes bloquearam o acesso ao prédio principal do governo da Ucrânia e ruas ao redor nesta segunda-feira, 2, em mais um ato de protesto contra a decisão do governo de afastar-se de uma integração com a Europa.

Após um chamado da oposição por uma greve nacional contra a medida do presidente Viktor Yanukovich, que afastou-se da Europa para aproximar-se da Rússia, manifestantes bloquearam a principal via de acesso ao prédio do governo com lixeiras, contêineres de metal e até jarros de flores.