MUMBAI – Ao menos 8 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no desabamento de um edifício nesta sexta-feira, 27, em Mumbai, na Índia. Centenas de espectadores aplaudiram e cantaram quando as equipes de resgate retiraram uma pequena menina viva dos escombros 11 horas depois do desabamento.

Localizado no sudeste da cidade, o prédio desabou pouco depois das 6h (horário local). Veja imagens do resgate:

[galeria id=7751]