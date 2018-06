Veja imagens do terremoto no Paquistão

O forte terremoto ocorrido no Paquistão na terça-feira 24 deixou mais de 320 pessoas mortas. Casas foram destruídas e a comunicação foi cortada no local mais atingido, Awaran. O tremor foi tão forte que provocou a formação de uma pequena ilha no mar em frente ao litoral paquistanês no mar Arábico.

O terremoto, com magnitude 7,7, ocorreu no Baluquistão, uma enorme província propensa a temores cheia de desertos e montanhas. O impacto do tremor foi sentido em vários pontos do sul asiático.

Veja imagens:

