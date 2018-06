Veja imagens dos protestos na França após deportação de estudante

Uma menina de 15 anos foi detida pela polícia na França e deportada para Kosovo na semana passada, segundo ativistas de direitos humanos. Leonarda Dibrani participava de uma viagem escolar com sua professora e alguns colegas quando os oficiais a abordaram.

A ação desencadeou protestos populares e manifestações negativas dentro do Partido Socialista, que está no poder, contra a campanha liderada pelo ministro do Interior, Manuel Valls, contrária à imigração ilegal.

Veja imagens dos protestos na França:

