Veja o que muda com reaproximação entre Cuba e EUA

Embaixadas

O restabelecimento das relações diplomáticas entre EUA e Cuba levará à abertura de embaixada americana em Havana e uma cubana em Washington

Remessas

Cartões de débido e crédito americanos poderão ser usados em Cuba. Valor para remessas dos EUA à ilha passa de US$ 500 a US$ 2 mil por trimestre

Comunicações

Empresas de telecomunicações americanas, incluindo de internet, poderão operar na ilha. Também será autorizada a exportação de itens que aumentarão a comunicação dos cubanos

Softwares

Entre os itens que poderão ser exportados estão softwares, aparelhos de comunicação, computadores e serviços para “atualização” de sistemas de comunicação

Viagens

EUA ampliarão a emissão de autorizações de viagens à ilha em 12 categorias permitidas no embargo econômico. Viajantes poderão voltar para os EUA com até US$ 400 em bens, sendo que até US$ 100 em álcool e tabaco

Exportações

Aumentará a lista de bens que podem ser exportados para Cuba: material de construçaõ, itens que podem ser usados pelo nascente setor privado, equipamentos para agricultura e bens de consumo

Terrorismo

Os EUA revisarão a decisão de incluir Cuba na lista de países que apoiam o terrorismo

Embargo

Embargo econômico a Cuba continua em vigor, mas Obama disse que buscará revisão da medida no Congresso

Cúpula

Obama participará da Cúpula das Américas no Panamá, em abril, para a qual Cuba foi convidada pela primeira vez