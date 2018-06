Rohani é alvo de protestos em aniversário do cerco à embaixada dos EUA

Milhares de iranianos gritaram “morte à América” nesta segunda-feira, 4, quando se completam 34 anos do sequestro na embaixada dos EUA em Teerã. Os protestos tiveram como alvo o presidente do Irã, Hassan Rohani, que busca resolver a atual polêmica nuclear e atenuar as tensões com Washington.

Veja imagens e vídeo dos protestos:

O cerco de 1979 começou dez meses depois da Revolução Islâmica ter derrubado o regime dos xás, aliados dos EUA. Naquela ocasião, estudantes radicais ocuparam a embaixada e tomaram 52 funcionários como reféns durante 444 dias. Os dois países não mantêm relações diplomáticas desde aquela época.