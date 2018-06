Ventos fortes da tempestade Katie atingem Grã-Bretanha e França e causam danos

LONDRES – Ventos fortes da tempestade Katie atingiram a Grã-Bretanha e o oeste da França nesta segunda-feira, 28, provocando alterações nos horários de voos e danos ao transporte de balsa que atravessa o Canal inglês, além de fechar o Porto de Dover. Diversas pontes foram fechadas por precaução.

Alertas para ventanias foram emitidos para Londres e partes do sudeste da Inglaterra. A região ainda registrou chuva forte em algumas áreas. As estradas estavam perigosas e houve relatos de acidentes em razão do clima.

O serviço de meteorologia da França alertou para uma situação “muito instável” e emitiu alertas para 10 zonas costeiras, além de avisos de rajadas de vento de até 140 km/h nas áreas expostas. /ASSOCIATED PRESS

Veja os vídeos de alguns moradores das regiões afetadas pelo mau tempo:

Gales or severe gales accompanied with periods of rain, often heavy, wind force 70 mph.#severeweatherlondon Um vídeo publicado por Karima Naimi (@karima_naimi) em Mar 27, 2016 às 11:53 PDT