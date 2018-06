Vestido de Michelle Obama em discurso se esgota em 20 minutos

WASHINGTON – O vestido usado ontem pela primeira-dama americana, Michelle Obama, durante o discurso sobre o Estado da União provocou furor nas redes sociais. Jornalistas buscaram pistas sobre a peça até que a correspondente do Washington Post na Casa Branca Kate Bennet o encontrou na loja online Neiman Marcus.

O vestido sem mangas, desenhado pelo estilista Narciso Rodríguez e parte de sua coleção de outono, estava na promoção: de US$ 2095 estava sendo vendido por US$ 628. Esgotou-se em 20 minutos após a publicação do tuíte. Ele estava nas lojas desde agosto. / WASHINGTON POST