Vida de Assange em embaixada inspira série de comédia

LONDRES – O período de permanência do fundador do Wikileaks, Julian Assange, na Embaixada do Equador em Londres inspirou uma série de TV que será exibida pela rede britânica BBC. Assange pediu asilo na embaixada em 2012, para evitar ser extraditado para a Suécia.

A série de comédia será exibida no canal BBC4 e protagonizada pelo ator Kayvan Novak, conhecido pelo papel na série Fonejacker, sobre trotes em telefonemas.

O programa, que recebeu o nome de Asilo, trata de um informante do governo e um empresário da internet que estão presos juntos em uma embaixada de Londres, explicou a agência de notícias PA.

Criada por Novak e Tom Thostruo, seu produtor em Fonejacker, a série fará parte da programação especial da rede pública britânica em comemoração aos 800 anos da Carta Magna, primeiro documento constitucional assinado pelo Rei John da Inglaterra em junho de 1215, limitando o poder da monarquia. /EFE