Vídeo: afegãos reagem a anúncio de Obama sobre retirada de tropas americanas

Um vídeo feito pela Reuters mostra a diferente reação de afegãos após o anúncio do presidente americano, Barack Obama, de retirar tropas do Afeganistão no fim deste ano, deixando, até 2016, cerca de 10 soldados no local.

Um entrevistado critica a postura de Obama. “Se Obama estiver falando sério, ele está brincando com o futuro do Afeganistão. Todos sabem que os investimentos que existem hoje aqui são por conta da presença de tropas estrangeiras.”

Outro afegão afirma que as tropas americanas já deveriam ter deixado o país. “Nós temos as nossas tropas para proteger o Afeganistão. A presença de tropas americanas apenas aumentam a miséria e o conflito.”