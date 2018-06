A TV iraniana divulgou um vídeo raro na segunda-feira mostrando o aiatolá iraniano, Ali Khamenei, que se recupera de uma cirurgia de próstata. No vídeo, Khamenei ainda está no hospital e recebe a visita do presidente do Irã, Hassan Rohani.

Os dois conversaram e, na saída, Rohani disse que o aiatolá tem uma boa recuperação. “Peço ao povo do Irã que continue a rezar por ele, por sua saúde e por uma longa vida”, disse o presidente.

Assista ao vídeo: