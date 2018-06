O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico (PTWC, na sigla em inglês) produziu uma animação em vídeo sobre o como foi produzido o tsunami que atingiu a costa do Chile após o terremoto de magnitude 8,2 que abalou o país na terça-feira, 1. A previsão do modelo matemático do PTWC é a de que ondas cheguem até a Nova Zelândia. Assista