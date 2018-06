Vídeo: cenas inusitadas da Apec

Em meio às discussões e decisões da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Pequim, na China, momentos inusitados foram registrados e se tornaram ‘memes’ na internet. Assista vídeos que retratam dois desses momentos.

Um dos mais engraçados foi o o gesto de galanteio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que pôs uma manta sobre os ombros da primeira-dama da China, Peng Liyuan, durante o jantar de gala.

Segundos depois, um dos assistentes de Peng lhe ofereceu uma jaqueta. Ela tirou a manta e se abrigou com a nova peça.

À direita de Peng, estavam sentados seu marido e presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

A censura chinesa não demorou a tirar da internet o vídeo com as imagens de Putin e Peng, mas o Kremlin defendeu o gesto do líder russo. “Tradição ou não, mulher ou não, o frio é igual para todos. O fato de que tenha lhe oferecido uma manta é um comportamento normal, um gesto normal que, certamente, qualquer pessoa faria.”

Outra cena que chamou a atenção foi Obama e seu chiclete. Em diversas ocasiões, o presidente americano foi filmado mascando chilete, atitude criticada nas ruas de Pequim.

Obama costuma mascar chiletes de nicotina para deixar de fumar, mas alguns chineses chegaram a dizer que o gesto dele foi rude e inapropriado, desrespeitoso com o povo chinês. /EFE