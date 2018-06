Vídeo do Taleban mostra entrega de soldado americano

CABUL – Um vídeo divulgado pelo Taleban nesta quarta-feira, 4, mostra o soldado americano Bowe Bergdahl sendo libertado e entregue a militares dos EUA após cinco anos de cativeiro.

Parecendo atordoado, Bergdahl é conduzido por dois militantes, um deles carregando uma bandeira branca improvisada em uma vara, até um helicóptero Blackhawk no leste do Afeganistão. As primeiras imagens divulgadas publicamente mostram membros do Taleban posicionados em montanhas nas proximidades e armados com lançadores de foguetes, observando a transferência.

A operação, desde o momento em que o helicóptero chega ao local, transcorreu em um minuto. “Não entrem em pânico”, gritaram os militantes enquanto o Blackhawk aterrissava no vale desértico na Província de Khost, perto da fronteira com o Paquistão.

Bergdahl, sargento do Exército dos EUA, foi libertado no sábado 31 em troca de cinco líderes insurgentes que eram mantidos na prisão americana da Baía de Guantánamo, em Cuba, desde 2002.

Antes de seu resgate, Bergdahl é visto sentado em um caminhão utilitário, piscando rapidamente os olhos, parecendo atordoado pela luz ou ansioso com o momento da transferência. Um avião e um helicóptero circulam sobre a área enquanto os militantes gritam “vida longa para nossos combatentes” e “vida longa para o líder espiritual”, referindo-se ao líder taleban Mullah Mohammad Omar, que está escondido. / REUTERS