Vídeo dos Simpsons satiriza candidatos à presidência dos EUA

Um vídeo postado no Youtube satiriza as eleições nos EUA. O personagem Homer Simpson está indo votar e não sabe se opta pelo republicano Mitt Rommey ou o democrata Barack Obama.

No desenho, o atual presidente é mostrado em uma placa de publicidade com os dizeres “Continue Esperando”. Já Rommey aparece em outra placa: “Tenho uma casa em seu Estado”.

Enquanto se dirige ao local de votação, Homer afirma que preferiria que o pleito fosse decidido pela Suprema Corte, alusão às eleições de 2000, na qual o órgão decidiu a disputa entre George Bush e Al Gore. Na ocasião a decisão foi favorável a Bush, reeleito em 2004.

Quando Homer vai votar, o mesário exige que ele apresente uma identidade. A situação reflete a medida, aprovada em alguns Estados norte-americanos, como Carolina do Sul e Pensilvânia, para estas eleições. A decisão provoca polêmica.

Já na cabine, Homer continua indeciso. Ele pensa no cavalo da esposa de Rommey que foi mal nas Olimpíadas de Londres, mas, por outro lado lembra que o candidato não criou o “Obamacare”, nome usado para se referir ao pacote de reformas na saúde implementado por Obama.

No final, ele decide por Roomey. Ao clicar na opção, tem acesso à declaração de imposto de renda do republicano. Homer então fica indignado ao ver que o candidato realizou um transplante de personalidade com uma verba oriunda de deduções fiscais do governo por cinco anos. Logo, pensa em denunciar a improbidade administrativa, mas é sugado por um cano e vai parar numa fábrica da China.

