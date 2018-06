O governo militar interino do Egito passou a classificar oficialmente a Irmandade Muçulmana como um grupo terrorista. Com a medida, abriu-se uma caçada aos líderes da facção islamista que ainda estavam em liberdade após a derrubada do ex-presidente Mohamed Morsi. Ontem, 38 pessoas ligadas à Irmandade já foram detidas. Veja a declaração do Ministro do Interior egípcio classificando o grupo como parte de uma estratégia de terror: