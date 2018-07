VÍDEO: Eleitora de Putin é atirada no rio por opositores

O governo da Rússia é comumente acusado por opositores por práticas que coíbem a liberdade de expressão do país. Mas um fato inusitado provocou uma inversão de papéis nesse caso.

Um vídeo publicado no Youtube no dia 30 de novembro mostra uma militante do partido Rússia Unida, do premiê Vladimir Putin, sendo atirada no rio por supostos opositores em São Petersburgo. A ação foi registrada por um cinegrafista amador.

O Rússia Unida classificou o incidente como um “ato de provocação” destinado a denegrir a legenda ao insinuar que o povo a odeia.