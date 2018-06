Vídeo: EUA lançam mísseis contra pontos do EI na Síria

Nesta terça-feira, 23, os Estados Unidos, com o apoio de seus aliados árabes, realizaram ataques aéreos e com mísseis contra alvos do grupo Estado Islâmico (EI), incluindo campos de treinamento, bases e suprimentos de armas no norte e leste da Síria.

Os ataques americanos também tiveram como alvo, separadamente, o grupo Frente al-Nusra, filiado à Al-Qaeda, no norte da Síria. Segundo o grupo de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos, dezenas de jihadistas morreram nos bombardeios.

Assista ao vídeo de lançamento de mísseis:

Mais tarde, o Pentágono afirmou que os ataques contra os terroristas do Estado Islâmico (EI) e da Al-Qaeda na Síria são “apenas o começo” de uma campanha de bombardeios e mostrou um vídeo das instalações dos jihadistas do EI atacadas.

Assista: