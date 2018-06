Vídeo: Isil anuncia criação de califado islâmico

Em comunicado divulgado neste domingo, 29, um porta-voz do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês) anunciou a criação de um califado islâmico que abrange regiões do noroeste da Síria e passa pelo norte e noroeste do Iraque.

Nessas regiões, o grupo tomou controle de várias cidades e prometeu destruir as fronteiras físicas entre os dois países – criadas há quase um século, após o final da 1.ª Guerra.

O chefe do Isil, Ibrahim ibn Awad, mais conhecido como Abu Bakr al Bagdadi, será o califa de todos os muçulmanos, segundo o comunicado. O grupo disse ainda que passará a se chamar apenas Estado Islâmico.

Veja abaixo o comunicado do Isil e a promessa de extinguir as fronteiras: