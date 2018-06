Vídeo: Israelense descreve ataque a sinagoga

Em um ataque a uma sinagoga em Jerusalém, dois homens armados com facas mataram ao menos quatro pessoas e feriram outras oito nesta terça-feira,18, antes de serem mortos por policiais, no pior ataque do tipo desde 2008.

Em vídeo sobre o atentado divulgado pela Reuters, um israelense conta o que viu. “Eles estavam com facas e começaram a atacar as pessoas. A polícia chegou após alguns segundos, após alguns minutos e eles (suspeitos) foram mortos”, diz o jovem.

Assista: