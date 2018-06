Vídeo: outro jornalista americano é decapitado pelo Estado Islâmico

O Estado Islâmico divulgou um vídeo na internet nesta terça-feira, 2, mostrando a decapitação de outro jornalista americano, Steven Sotloff, pelos jihadistas.

O vídeo “A segunda mensagem para os EUA” tem duração de quase três minutos e mostra Sotloff dizendo que é “o preço a pagar” pela decisão do governo do presidente Barack Obama de intervir no Iraque.

O combatente que decapita Sotloff chamou a execução de vingança pela continuação de bombardeios contra o grupo no Iraque. “Estou de volta, Obama, e estou de volta em razão de sua política externa contra o Estado Islâmico… apesar de nossos sérios alertas. Então, como os seus mísseis continuam a atacar nosso povo, nossas facas vão continuar a atingir os pescoços do seu povo.”

No fim, uma pessoa com o rosto coberto aparece no vídeo ameaçando o jornalista britânico mantido refém David Haines.

Assista ao vídeo (a decapitação não é exibida):