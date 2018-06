Vídeo mostra candidato colombiano opositor recebendo informações de hacker preso por espionagem

Na semana da eleição presidencial colombiana mais um escândalo afeta o candidato presidencial opositor Óscar Iván Zuluaga, do partido Centro Democrático. Um vídeo divulgado neste domingo, 18, mostra o candidato uribista conversando com o hacker preso dia 6 Andrés Sepúlveda, acusado de espionar conversas da negociação de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

No vídeo, publicado pela revista Semana, Sepúlveda diz a Zuluaga ter acesso a informações da inteligência militar do país, que são confidenciais. Assista aqui.