Vídeo mostra capitão de navio sul-coreano sendo resgatado

Um vídeo divulgado nesta terça-feira, 29, irritou os sul-coreanos. As imagens mostram o capitão do navio Sewol, Lee Joon-seok, de 69 anos, aparece sendo resgatado antes do naufrágio.

O capitão vestida uma camiseta e não estava com colete salva-vidas. A Guarda Costeira afirmou nesta terça que não sabia que a pessoa sendo resgatada era Lee.

Assista ao vídeo:



O navio naufragou na costa da Coreia do Sul no dia 16, com 476 pessoas a bordo, sendo 325 alunos do ensino médio de uma escola em Ansa. Lee foi detido e acusado por abandono da embarcação e omissão de socorro.