Vídeo mostra como deve ficar a Praça Taksim após reformas

Um vídeo divulgado no site de uma revista da Turquia mostra como deve ficar a Praça Taksim, em Istambul, após as reformas. A mudança no ponto histórico provocou protestos, que já duram quatro dias.

Durante o fim de semana, a polícia antidistúrbio tentou dispersar as milhares de pessoas que se reuniram no local e houve confrontos. Os dias de tensão deixaram cerca de 1,7 mil feridos em Istambul e Ancara.

Ao menos um manifestante morreu atropelado por um carro de polícia, segundo autoridades médicas e ONGs. Um balanço do governo divulgado no domingo contabilizou 58 civis e 115 policiais feridos. Segundo os organizadores dos protestos, convocados pelas redes sociais, houve 235 manifestações no país nos últimos dias em 67 cidades.

O vídeo da praça é uma animação em 3D e mostra detalhes da reforma: