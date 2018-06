FERGUSON, EUA – A madrugada de distúrbios e protestos na cidade de Ferguson, no Missouri, terminou com dois homens baleados, um deles na mão, e 31 detidos, informou nesta terça-feira, 19, o capitão da Patrulha Estadual de Estradas, Ron Johnson. O deslocamento da Guarda Nacional não conseguiu apaziguar a tensão provocada pela morte do jovem negro desarmado Michael Brown por um policial.

Vídeo mostra os confrontos durante a madrugada: