Vídeo mostra policiais matando morador de rua nos EUA

Policiais de Los Angeles atiraram e mataram um morador de rua durante uma briga na região central da cidade. A polícia afirma que três policiais atiraram após o homem tentar agarrar a arma de um deles.

Um vídeo da cena está sendo divulgado nas redes sociais (assista abaixo) e a polícia afirma que o usará para as investigações. As imagens mostram quatro policiais em uma briga com o morador de rua no meio de barracas montadas na calçada. Em um momento, se ouve alguém gritar “arma” e tiros sendo disparados.

Segundo o comandante Andrew Smith, os policiais respondiam a um chamado por roubo e tentaram conter o morador de rua com uma arma Taser, mas ele continuou resistindo.

Testemunhas disseram para a rede BBC que o homem era conhecido como África e estava morando na rua desde que recebeu um tratamento para doença mental. /AP