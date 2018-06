Vídeo mostra tentativa de jihadistas de tomar prisão em Alepo

A Frente Al-Nusra, facção radical islâmica que combate o regime de Bashar Assad na Síria, divulgou um vídeo de 46 minutos mostrando a preparação, os primeiros momentos e os resultados de uma tentativa de tomar a prisão central de Alepo, no norte do país.

O grupo, afiliado à Al-Qaeda, publicou as imagens no YouTube na quinta-feira 13, e o caso ganhou maior repercussão quando um dos responsáveis pelo ataque foi identificado como Abdul Waheed Majeed, um britânico que decidiu combater ao lado dos jihadistas sírios.

Majeed, que adotou o nome de combate Abu Suleiman al-Britani, aparece se despedindo dos companheiros de luta antes de assumir o volante de um caminhão-bomba. O britânico vivia em Crawley, na Grã-Bretanha, era pai de três filhos e abandonou a família há seis meses afirmando que iria participar de “missão humanitária” na Síria.

O vídeo foi retirado do ar pelo YouTube, mas trechos foram publicados no site LiveLeak.

Majeed foi o responsável pelo início da ofensiva ao dirigir o veículo até as proximidades da prisão e detonar a carga explosiva que levava na carroceria. Assista ao momento do ataque com o caminhão:



O comandante da ação, um radical checheno que combatia na Síria sob o nome de Saifullah al-Shishan, também morreu (veja o vídeo abaixo) no ataque ao ser atingido por um morteiro lançado por forças do regime de Assad que defendiam a prisão e conseguiram repelir a ofensiva.