Vídeo mostra últimos momentos de ministro palestino morto na Cisjordânia

Um vídeo feito por um cinegrafista amador capturou os últimos momentos do ministro palestino Ziad Abu Ein, morto depois de ser atingido por soldados israelenses durante um protesto nesta quarta-feira, 10, na Cisjordânia. Abu Ein foi levado às pressas do local por uma ambulância, no vilarejo de Turmusiya, mas morreu rumo à cidade palestina vizinha de Ramallah. As imagens mostram o momento em que ele discute com os militares, quando é atingido e, depois, quando começa a passar mal.