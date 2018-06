Vídeo: ‘Não há espaço para a barbaridade do EI’, diz Kerry

O secretário de Estado americano, John Kerry, afirmou nesta quinta-feira, durante visita a Bagdá, que a coalizão internacional que está se formando para lutar contra o grupo extremista Estado Islâmico “conseguirá eliminar a ameaça no Iraque, na região e no mundo”.

“Não há espaço para a barbaridade deles (Estado Islâmico). Essa é uma luta que o povo do Iraque deve vencer, mas também é uma luta que o mundo precisa vencer junto”, disse Kerry.

Assista ao vídeo, em inglês, com um trecho do pronunciamento do secretário de Estado: