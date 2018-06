Vídeo: náufrago retorna a El Salvador

O náufrago salvadorenho José Salvador Alvarenga, que afirma ter ficado mais de um ano à deriva no Oceano Pacífico, retornou a El Salvador depois de ter sido resgatado nas Ilhas Marshall no último dia 30 de janeiro. Alvarenga, de 37 anos, foi recebido por alguns familiares, o ministro das Relações Exteriores salvadorenho, Jaime Miranda, e a vice-ministra da Saúde, Violeta Menjívar, entre outras personalidades, enquanto dezenas de jornalistas locais e estrangeiros esperavam do lado de fora do terminal.

Assista ao vídeo de sua chegada: