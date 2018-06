Tiroteio em escola dos EUA: polícia confirma a morte de 20 crianças

NEWTOWN – Um tiroteio na escola primária Sandy Hook, em Newton, Connecticut, na manhã desta sexta-feira, 14, deixou diversos mortos, entre eles crianças, de acordo com o jornal local Hartford Courant, citando fontes policiais.

A polícia local confirmou que dois atiradores entraram na escola, onde estudam crianças de 5 a 10 anos, e foram até a sala da diretoria, onde efetuaram os disparos. Um dos atiradores morreu, mas ainda não foi esclarecido se foi abatido por policiais ou se cometeu suicídio.

Os alunos foram retirados do local com a ajuda de professores e policiais e todas as escolas públicas de Newton foram fechadas.

De acordo com a rede de notícias NBC, um hospital da região afirmou ter recebido três pacientes da escola. A polícia foi acionada para atender a ocorrência pouco depois das 9h30 (horário local).

Acompanhe:

20h05 – O policial Paul Vance confirmou que todas as crianças mortas eram estudantes da escola Sandy Hook.

20h03 – A polícia afirmou que uma pessoa ficou ferida, mas sobrviveu e não informou como o atirador morreu.

20h – A polícia diz que identificou os tipos de armas utilizadas no tiroteio.

19h50 – O presidente Obama ordenou que missões diplomáticas dos EUA baixem as bandeiras do país a meio mastro, como homenagem às vítimas do tiroteio na escola de Newtown.

19h31 – Lúcia Guimarães: Adam Lanza, agora confirmado como o atirador em Connecticut, se formou na escola do 2º grau da mesma cidade do massacre, Newtown.

19h21 – De acordo com a emissora CBS, o atirador se chamava Adam Lanza e tinha 20 anos. Ryan Lanza, seu irmão, está sendo interrogado em New Jersey.

18h51 – Lúcia Guimarães: Famílias de crianças mortas mandam recado para imprensa pela polícia: nos deixem em paz.

18h50 – Polícia não confirmou a identidade do atirador morto.

18h46 – Polícia: Até agora são 27 mortos: 20 crianças, seis adultos e o atirador. Em uma outra sala, há mais adultos mortos, portanto, esse número deve aumentar.

18h43 – A polícia afirma que, até agora, está confirmado que existia um atirador, mas estão investigando para saber se houve a participação de mais alguém.

18h42 – “Assim que os policiais entraram no local, o foco era procurar por crianças e levá-las para áreas seguras. Eles procuraram em todas as salas”, disse o chefe de polícia local. A polícia confirmou que 18 crianças morreram na escola e duas no hospital. Pelo menos seis adultos morreram.

18h39 – Dan Malloy agradeceu o apoio do presidente Obama e disse que ninguém está preparado para receber a notícia de uma tragédia dessas.

18h37 – O governador de Connecticut faz pronunciamento.

18h30 – O presidente Obama fez pronunciamento há pouco. “A maioria dos que morreram hoje são crianças, crianças entre 5 e 10 anos”, disse, chorando, ao abrir o discurso.

“Estamos de corações partidos pelos pais, avós e irmãos dessas crianças”. O presidente dos EUA disse ser preciso pensar em ações para evitar mais tragédias como essa.

18h06 – Lúcia Guimarães: Segundo suspeito preso é irmão mais novo de Ryan Lanza, que matou a mãe na frente da turma de jardim da infância.

17h47 – A rede CBS afirma que, de acordo com informações preliminares, Ryan Lanza não tinha antecedente criminal.

17h44 – Lúcia Guimarães: Massacre foi na turma de jardim de infância em que professora morta era mãe do atirador.

17h42 – A emissora CBS fiz que 27 pessoas morreram, entre elas 18 crianças. Ainda de acordo com a emissora, muitas crianças eram alunas da mãe do atirador.

17h32 – Uma testemunha do tiroteio afirmou que o diretor e um psicólogo da escola estão entre os mortos, segundo a rede CNN.

17h29 – A emissora CBS afirmou que Ryan Lanza matou a mãe, que era professora na escola Sandy Hook.

17h25 – Segundo a emissora CBS, um corpo foi encontrado na casa de um atirador.

17h20 – A rede CNN, citando fontes oficiais, disse que um dos atiradores, Ryan Lanza, de aproximadamente 20 anos, tinha alguma ligação com a escola primária Sandy Hook.

17h14 – De acordo com o New York Times, 18 crianças morreram no tiroteio na escola Sandy Hook, em Newtown.

17h02 – Lúcia Guimarães: Atirador tinha 20 anos e alguma ligação com a escola onde 18 crianças e 7 adultos foram mortos hoje em Newtown, Connecticut.

17h – Lúcia Guimarães: Polícia encontrou e prendeu 2o suspeito no bosque perto da escola, testemunhas viram homem gritando ” eu não sou culpado!”

16h55 – De acordo com a rede ABC, um dos atiradores tinha quatro armas.

16h53 – Lúcia Guimarães: Segundo atirador pode ser a pessoa presa há pouco. CBS diz que atirador morto era pai de estudante, em Newtown, Connecticut.

16h46 – O presidente Obama ligou para o governador de Connecticut para dar condolências, segundo Roy Occhiogrosso (porta-voz do governador).

16h44 – A polícia de Connecticut, em coletiva, disse que houve diversas mortes, entre estudantes e funcionários, mas não há informações mais precisas. A prioridade, segundo o chefe de polícia, é dar informações às famílias.

16h30 – O presidente dos EUA, Barack Obama, conversou com o diretor do FBI, Robert Mueller, e o governador de Connecticut, Dan Malloy, para saber das últimas atualizações, disse o porta-voz da Casa Branca Jay Carney.

16h15 – Crianças foram retiradas de Sandy Hook e outras escolas de Newtown foram fechadas.

16h14 – Lúcia Guimarães: CBS: Atirador foi identificado. Polícia está na casa da família dele em New Jersey.

16h00 – A escola Sandy Hook fica em Newtown, oeste de Connecticut, nos EUA.

15h46 – O presidente dos EUA, Barack Obama, foi informado do episódio na escola de Newtown e está recebendo atualizações constantes, segundo comunicado da Casa Branca.

15h42 – De acordo com a emissora CBS, 27 pessoas foram mortas, entre elas 14 crianças. Ainda não há confirmação da polícia.

15h40 – Uma menina entrevistada pela rede NBC afirmou ter ouvido sete estouros enquanto estava na aula de ginástica, então as crianças começaram a chorar. “Um policial disse para a gente sair correndo e nós corremos”, contou a estudante, que não foi identificada.

15h30 – De acordo com a rede CNN, três mortes já foram confirmadas na escola primária Sandy Hook.