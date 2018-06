VÍDEO: Trump é criticado por ignorar pedido de aperto de mãos de Merkel

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, foi criticado nesta sexta-feira, 17, por ignorar pedidos de fotógrafos, seguidos de um apelo da própria chanceler alemã, Angela Merkel, para um aperto de mãos em frente das câmeras na Casa Branca.

Diante dos gritos dos fotógrafos e do ruído de suas máquinas, Trump parece não ouvir as solicitações por um cumprimento. As imagens em vídeo foram reproduzidas por seus críticos em redes sociais, mesmo que ele tenha apertado a mão de Merkel em outros momentos da visita.

Assista ao vídeo: