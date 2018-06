VÍDEOS – Imagens dos ataques contra líderes das Farc

Registro de imagens da operação do exército colombiano contra Raúl Reyes, em 2008:

O atual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anuncia a morte do guerrilheiro. Na época, Santos era Ministro da Justiça do governo de Álvaro Uribe:

Em 2010, a TV colombiana exibiu as imagens do ataque aéreo ao acampamento de Víctor Julio Suárez Rojas, o “Mono Jojoy”. Sete toneladas de explosivos foram usados pela Força Aérea no ataque, que aconteceu no dia 23 de setembro: