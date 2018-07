VISÃO GLOBAL: Por que o pessimismo com Putin?

A complexa política russa não pode ser reduzida aos caprichos de um homem, por mais poderoso que ele seja

*Katrina Vanden Heuvel, Stephen F. Cohen

Não consideramos o premiê russo, Vladimir Putin, um democrata. Mas, depois de ele anunciar que retornará ao Kremlin como presidente em 2012, grande parte dos comentários feitos nos EUA é moralismo simplista fazendo-se passar por análise política.

Um editorial no New York Times do dia 28 de setembro, por exemplo, insistiu que Putin “deixou claro seu desdém pelos direitos democráticos”, afastando o presidente Dmitri Medvedev, “mais liberal e direcionado para o Ocidente”. E um editorial do Washington Post afirmou que “Putin decidiu que gostaria de ser presidente de novo e assim será”.

A complexa política russa não pode ser submetida aos caprichos de um homem, por mais poderoso que ele possa ser. Como deixou clara a polêmica nos jornais russos, antes do anúncio feito no dia 24, o retorno de Putin ao Kremlin foi motivado em parte pelas preferências da classe dirigente da Rússia – membros do alto escalão do governo e da elite financeira, a conhecida oligarquia. E o influente defensor de Medvedev, Igor Yurgens, reconheceu que “grupos de influência” que promovem Putin “ficaram muito mais fortes”. Aos seus olhos, e provavelmente aos olhos de Putin, Medvedev nunca conseguiu mudar sua imagem de figura política incapaz. Na verdade, não passou no seu teste de quatro anos para conseguir um segundo mandato.

A elite russa, incluindo os campos de Medvedev e Putin, parece compreender que a economia do país necessita urgentemente se diversificar e pôr fim à sua forte dependência das exportações de gás e petróleo. O Estado precisa encontrar outras fontes de receita para aumentar seu orçamento. Como Putin advertiu recentemente, as reformas exigirão “medidas amargas”, incluindo aumento de impostos para as empresas que se beneficiaram e prosperaram enormemente com o imposto único de 13%, enquanto muitos russos empobreceram. A classe dirigente, de olho nos próprios interesses, quer o popular e mais duro Putin para comandar essas mudanças.

Pode ocorrer, como alguns analistas americanos têm afirmado, que esse retorno de Putin seja “uma má notícia para a população russa”. Mas pesquisas mostram que, depois de mais de uma década em que ele se manteve na liderança, a maioria dos russos ainda não o associa às “más notícias” do país. A razão é clara para qualquer pessoa que acompanha os fatos na Rússia desde o fim da União Soviética: foi Putin quem restaurou as aposentarias, aumentou os salários e melhorou o padrão de vida dos cidadãos após a traumática década de 90, quando as políticas implementadas pelo presidente Boris Yeltsin empobreceram o país.

Visão estratégica. E o que dizer sobre o tão falado “reinício” de relações proposto pelo presidente Barack Obama? Um especialista em assuntos russos diz que “o retorno de Putin no próximo ano reverterá todas aquelas tendências positivas” e “isso não é bom para os EUA”.

Talvez isso seja verdade, uma vez que o que o governo Obama imprudentemente construiu esse reinício de relações com base nas políticas de Medvedev – enquanto dirigiu, gratuitamente, insultos a Putin. Foi o que ocorreu quando o vice-presidente dos EUA, Joe Biden, disse a grupos de russos durante sua visita a Moscou este ano que Putin não deveria retornar à presidência. Mas a suposição de que a volta de Putin significará uma redução das perspectivas democráticas na Rússia tem base na falsa premissa de que Yeltsin, assim como Medvedev hoje, era um democrata liberal.

Contudo, foi Yeltsin, apoiado pelos EUA, que usou tanques em 1993 para destruir um Parlamento eleito e dessa maneira reverter a democratização do país, iniciada com o presidente Mikhail Gorbachev – um recuo que foi acelerado sob Putin. Embora Medvedev se manifeste como um liberal no estilo ocidental, foi ele que ordenou o uso da força contra a Geórgia em 2008 e aumentou gastos militares de modo tão drástico que seu ministro das Finanças, Alexei Kudrin, renunciou no mês passado.

Além disso, se Putin está determinado a prosseguir adotando políticas retrógradas, por que prometeria indicar como primeiro-ministro o “mais liberal” Medvedev – cargo que ele, Putin, ocupou nos últimos quatro anos. Na verdade, diante das reais alternativas, que não são aquelas que os americanos podem preferir, por que supor que o retorno de Putin ao Kremlin será ruim para os interesses ocidentais?

Por exemplo, no dia 28, o New York Times anunciou que banqueiros e empresas ocidentais acolheram com satisfação o anúncio de Putin como “claramente positivo para os investidores estrangeiros”. É importante notar que de 2000 a 2008, quando estava na presidência, Putin fez mais importantes concessões para Washington do que Medvedev nos últimos quatro anos. Ele forneceu um apoio crucial para o governo de George W. Bush no Afeganistão, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. Cedeu a um novo turno de expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Tolerou a saída dos EUA do Tratado Antimísseis Balísticos. Concordou com uma expansão das rotas de suprimento para as tropas americanas no Afeganistão.

Essa transigência, entretanto, pode ser coisa do passado. Em 2002, ele afirmou que “a era das concessões geopolíticas está chegando ao fim”. O que parece certo é que a futura cooperação de Putin com Washington dependerá do que ele entende ser o interesse nacional da Rússia. E, igualmente, da cooperação de Washington com Moscou que, apesar do proclamado “reinício” de Obama, ainda não se concretizou em concessões americanas tangíveis.

KATRINA VANDEN HEUVEL É EDITORA DA REVISTA ‘THE NATION’ E ESCREVE UMA COLUNA SEMANAL PARA O ‘WASHINGTON POST’. STEPHEN F. COHEN É PROFESSOR DE ESTUDOS RUSSOS NA UNIVERSIDADE DE NOVA YORK E AUTOR DO LIVRO ‘SOVIET FATES AND LOST ALTERNATIVES’