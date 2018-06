Vizinho é preso por deixar ‘cães ferozes’ entrarem na propriedade do presidente do Zimbábue

Um vizinho do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, foi preso por deixar seus cães caçarem na propriedade do líder, informou a BBC citando jornais locais.

A Justiça ordenou que Michael Pazarangu pague US$ 50 pelo delito. Se não pagar, ele ficará preso 30 dias, segundo o The Herald. Pazarangu foi acusado de deixar “seus cães ferozes sem focinheira andarem livremente” pelo terreno de Mugabe na capital Harare.

Inicialmente o vizinho do presidente disse que era inocente, mas depois assumiu a culpa. “Esse fato atraiu muita publicidade e está afetando negativamente a minha família”, afirmou Pazarangu, de acordo com o The Herald.

Os cães teriam entrado na propriedade de Mugabe por um buraco na cerca que separa os dois terrenos. O tribunal recebeu a informação que os cães mataram um cervo em 2013 também na propriedade do presidente.