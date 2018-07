WEBSFERA – 01 DE DEZEMBRO

TELEGRAPH

Clube de armas oferece fotos natalinas com fuzis

O clube de fanáticos por armas Scottsdale Gun Club, no Estado americano do Arizona, oferece aos associados a chance de tirar uma foto ao lado do Papai Noel segurando fuzis e outros armamentos pesados. Pagando US$ 5, os sócios podem escolher quais equipamentos de combate estarão no cartão de família. Crianças também podem participar.

ABC

Dono recupera câmera que ficou um ano no mar

Um bombeiro canadense conseguiu recuperar sua câmera fotográfica que ficou por um ano submersa após ter caído no mar. O equipamento foi achado por um fotógrafo profissional mergulhador e foi devolvido depois de uma pesquisa em redes sociais.

CJ ONLINE

Sequestrador processa as vítimas por prisão

Jesse Dimmick, preso nos Estados Unidos por sequestrar um casal, iniciou um processo contra as vítimas por “quebra de contrato”. Segundo Dimmick, eles chegaram a um “acordo verbal” para manter a polícia fora do caso, mas foi denunciado e preso.

EL PAÍS

Auto escola espanhola é acusada de misoginia

Uma organização de consumidores está processando uma auto escola espanhola por discriminar mulheres. A escola, que fica na cidade de Zaragoza, cobra preços diferentes de acordo com o sexo dos alunos. Para mulheres, as aulas custam 200 a mais.