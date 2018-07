WEBSFERA – 03 DE DEZEMBRO

BBC

Indiano solta serpentes em escritório do governo

Um encantador de serpentes no Estado indiano de Uttar Pradesh decidiu se vingar das autoridades soltando serpentes em um escritório do governo. O homem, identificado apenas como Hakkul, apresentou há alguns anos um pedido para liberação de terras onde pudesse cuidar das cobras da região, mas até agora não conseguiu a autorização.

MEDIAITE

Anúncio contra Romney lembra de O. J. Simpson

Um anúncio de apoio a Newt Gingrich como pré-candidato republicano nos Estados Unidos usa cenas da prisão de O. J. Simpson para lembrar que o adversário, Mitt Romney, está na política desde 1994, apesar de se apresentar como “novidade”.

NEWS4JAX

Passageira é barrada por desenho na bolsa

Vanessa Gibbs, uma adolescente americana, foi barrada por guardas do aeroporto de Norfolk, na Virgínia. O motivo: a bolsa que ela levava tinha o desenho de uma arma do Velho Oeste. Os agentes de segurança revistaram e interrogaram a jovem.

HUNTSVILLE ITEM

Homem que matou um cão militar é condenado

Alfonso Hernandez, acusado de ter matado um cão que trabalhava para o corpo de fuzileiros navais americano, foi condenado a dois anos de prisão. Hernandez e um cúmplice mataram o animal, que acompanhava os militares em missões, no ano de 2009.