WEBSFERA – 03 DE JANEIRO

LE MONDE

Candidatos franceses já se mobilizam na rede

O prazo para início oficial das campanhas presidenciais francesas online começa apenas no meio de janeiro, mas os candidatos já iniciaram a mobilização. Os endereços oficiais registrados pelos comitês eleitorais estão “disfarçados” com páginas que, por enquanto, apenas recolhem as informações para contato com os potenciais militantes.

LE TEMPS

Policiais suíços jantam com jovens delinquentes

A polícia de Zurique começou um programa de prevenção do crime que inclui enviar policiais para jantares nas casas de jovens que já tenham cometido algum tipo leve de delito. A ideia é fazer um acompanhamento social para evitar casos de reincidência.

CORRIERE DELLA SERA

Centro em Roma trata os viciados em internet

Cerca de 300 pessoas estão em tratamento em um centro para viciados em internet montado na capital italiana. Antes de serem internados, os pacientes chegavam a passar até 18 horas do dia navegando entre sites de sexo ou jogando online.

NEWSER

China terá o aeroporto mais alto do mundo

A China começou a construir o aeroporto que será o mais alto do mundo. Planejado para começar a operar em 2015, o aeroporto ficará no condado de Nagqu, na Província do Tibete. As pistas de pouso estarão a quase 4,5 mil metros de altitude, um recorde.