WEBSFERA – 04 DE OUTUBRO

BUSINESS INSIDER

Filha de político causa fúria em cidade chinesa

A filha do vice-prefeito de Jinping, na Província chinesa de Guizhou, causou a fúria dos cidadãos ao espalhar pela internet fotos com suas bolsas de grife. A jovem You Yixi exibia nas imagens acessórios de marcas francesas e italianas com preços exorbitantes. O pai de Yixi tentou amenizar o caso declarando que todas as peças são falsificações.

THE NEW YORK TIMES

Preso processo o Estado para poder ler um livro

Mark Melvin, um americano de 33 anos que está preso por homicídio no Alabama, decidiu abrir um processo contra o Estado para poder ler um livro sobre escravidão. Melvin ganhou o livro do advogado, mas a direção da prisão o tomou por “questão de segurança”.

WIRED

Pentágono estuda criar novos ‘drones insetos’

Pesquisadores militares americanos estudam uma forma de transformar os aviões não tripulados em mecanismos que interajam com o ambiente em voo. Entre as ideias está a de instalar “pelos” e “olhos” com funções semelhantes aos dos insetos.

CBS

Ladrões de cães causam onda de brigas no Vietnã

Cidadãos de várias cidades no Vietnã cansaram de esperar que a polícia fizesse algo contra os ladrões de cães que atacam nas cidades e resolveu combatê-los. Milícias foram formadas para buscar os bandidos, que roubam os animais para revendê-los.