WEBSFERA – 05 DE JANEIRO

LE MONDE

França quer proibir os aparelhos ‘anti-radar’

As autoridades francesas planejam proibir os aparelhos que alertam motoristas sobre a localização de radares de velocidade nas estradas do país. A multa para quem for pego com um detector no carro será de 1.500. As novas regras de trânsito também incluirão multas mais pesadas para quem for flagrado falando ao celular enquanto dirige.

MASHABLE

Suecos vão controlar o Twitter oficial do país

Em rodízio semanal, cidadãos comuns da Suécia controlarão o conteúdo da conta oficial do país no Twitter. O Ministério do Turismo, que tomou a iniciativa de entregar ao povo o controle do perfil @sweden, garantiu que não vai interferir nas postagens.

LA STAMPA

Prefeito destrói sítio histórico na Itália

O prefeito da cidade italiana de Oria decidiu pavimentar um cemitério do século terceiro antes de Cristo para construir um campo de futebol. A obra causou revolta em parte da população, mas o administrador defende a decisão de “apostar no futuro”.

MOTOR AUTHORITY

Motorista bêbado bate em seis carros de luxo

Um motorista bêbado perdeu o controle do carro e acabou invadindo o estacionamento de uma loja de veículos de luxo em Miami, no Estado americano da Flórida. O homem “atropelou” seis carros esportivos antes de tentar fugir e ser pego por policiais.